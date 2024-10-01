Об этом он сказал в эфире единого телемарафона. Российская армия сейчас действительно в достаточно тяжелом состоянии по имеющемуся личному составу.

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У оккупантов фиксируют дефицит кадров

По словам Плетенчука, пока ситуация на воде остается стабильной. Так, в Черном море находится одна подводная лодка – она является носителем крылатых ракет, однако выполняет задачи по охране пунктов базирования.

В Каспийском море, вероятно, россияне могут использовать ракетоносители из этой акватории также, однако такой практики применения не было.

В акватории Азовского моря отсутствуют российские корабли, поэтому ситуация остается довольно стабильной уже длительное время.

Кроме того, комментируя вопрос о применении российских моряков в пехотных подразделениях, представитель отметил, что это свидетельствует о серьезном дефиците кадров у врага.

Если эта информация действительно подтвердится по переводу в сухопутные подразделения военнослужащих корабельного состава, то это может говорить только о серьезной деградации и о серьезном дефиците кадров, потому что специалисты, которые относятся именно к корабельному составу, достаточно длительное время требуют на подготовку. Поэтому, если это правда, то это может свидетельствовать лишь о том, что они действительно в достаточно тяжелом состоянии относительно имеющегося личного состава,

– отметил спикер.

Напомним, что подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили российские хранилища с боеприпасами вблизи Мариуполя. В частности, успешное попадание подтвердили в самих ВМС ВСУ.