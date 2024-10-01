Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону. Російська армія наразі дійсно у досить важкому стані щодо наявного особового складу.

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В окупантів фіксують дефіцит кадрів

За словами Плетенчука, наразі ситуація на воді залишається стабільною. Так, в Чорному морі перебуває один підводний човен – він є носієм крилатих ракет, проте виконує завдання з охорони пунктів базування.

У Каспійському морі, ймовірно, росіяни можуть використовувати ракетоносії з цієї акваторії також, проте такої практики застосування не було.

В акваторії Азовського мор відсутні російські кораблі, тому ситуація залишається доволі стабільною вже тривалий час.

Крім того, коментуючи питання щодо застосування російських моряків у піхотних підрозділах, речник зазначив, що це свідчить про серйозний дефіцит кадрів у ворога.

Якщо ця інформація дійсно підтвердиться щодо переводу в сухопутні підрозділи військовослужбовців корабельного складу, то це може казати лише про серйозну деградацію і про серйозний дефіцит кадрів, тому що фахівці, які відносяться саме до корабельного складу, досить тривалий час потребують на підготовку. Тому, якщо це правда, то це може свідчити лише про те, що вони дійсно у досить важкому стані щодо наявного особового складу,

– відзначив речник.

Нагадаємо, що підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя. Зокрема, успішне влучання підтвердили в самих ВМС ЗСУ.