В армянском Ереване прогремел взрыв в ТЦ, небо затянуло густым дымом: кадры с места происшествия

14 августа 2022 , 13:26
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Источник:

Радио Свобода

В ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. По предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, в результате взрыва вспыхнули фейерверки, что зрительно увеличило масштаб взрыва. На месте происшествий работают спасатели. Число жертв уточняют.

Видео с места взрыва на оптовом складе ереванского ТЦ "Сурмалу" в центре города.

 

 

 

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська