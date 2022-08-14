В армянском Ереване прогремел взрыв в ТЦ, небо затянуло густым дымом: кадры с места происшествия
14 августа 2022 , 13:26Читати новину українською
Источник:Радио Свобода
В ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. По предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.
По предварительным данным, в результате взрыва вспыхнули фейерверки, что зрительно увеличило масштаб взрыва. На месте происшествий работают спасатели. Число жертв уточняют.
Видео с места взрыва на оптовом складе ереванского ТЦ "Сурмалу" в центре города.