Так, жители ряда российских городов, а также соседних государств, которые граничат со страной – агрессоркой на юге, наблюдали в небе странные вещи.

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"Нам конец"

К вечеру в сети появилось множество видео и фото, на которых зафиксирован полет необычного объекта. Прежде всего, его было видно в Астрахани. Горожане изрядно перепугались так называемого "нло".

Одни из них предполагали, что это произошел запуск ядерного оружия. Другие воздержались от предположений и просто ожидали свой конец.

Объект, который видели россияне: видео соцсети

"Ядерка летит": видео соцсети

Россияне "ярко" реагируют на запуск баллистики: видео содержит нецензурную лексику

"Пацаны, нам хана": видео соцсети



Белый след в небе над Астраханью: видео соцсети

Впрочем, оказалось, все гораздо прозаичнее фантазии россиян. Минобороны страны – агрессорки без предупреждения осуществило учебный запус межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астрахани.

Отдельные росСМИ предполагают, что протяженный след, который видели из Астрахани и Волгограда, – это учебный запуск баллистики с полигона. Однако то, что наблюдали жители остальных городов России, а также других стран – Грузии, Ираке, Иране и Израиле, было кометой, которая упала одновременно с запуском ракеты.