Так, жителі низки російських міст, а також сусідніх держав, які межують із країною – агресоркою на півдні, спостерігали у небі дивні речі.

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"Нам кінець"

Надвечір у мережі з'явилося безліч відео і фото, на яких зафіксовано політ незвичайного об'єкта. Передусім, його було видно в Астрахані. Містяни неабияк перелякалися так званого "нло".

Одні із них припускали, що це відбувся запуск ядерної зброї. Інші утрималися від припущень і просто очікували на свій кінець.

Об'єкт, який бачили росіяни: відео соцмережі

"Ядерка летить": відео соцмережі

Росіяни "яскраво" реагують на запуск балістики: відео містить нецензурну лексику

"Пацани, нам хана": відео соцмережі



Білий слід у небі над Астраханню: відео соцмережі

Втім, виявилося, все набагато прозаїчніше за фантазію росіян. Міноборони країни – агресорки без попередження здійснило навчальний запус міжконтинентальної балістичної ракети з полігона Капустин Яр в Астрахані.

Окремі росЗМІ припускають, що протяжний слід, який бачили з Астрахані та Волгограда, – це навчальний запуск балістики з полігону. Однак те, що спостерігали жителі решти міст Росії, а також інших країн – Грузії, Іраку, Ірані та Ізраїлі, було кометою, яка впала одночасно із запуском ракети.