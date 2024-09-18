Здесь нет места конкуренции, – в "Азове" ответили на скандальное сообщение о патронатной службе

Вокруг "Азова" разгорелся скандал относительно создания службы сопровождения. После того, как Денис "Редис" Прокопенко объявил о начале работы новой структуры, патронатная служба "Ангелы Азова" заявила, что была шокирована этой информацией.

"Ангелы Азова" заявили, что о создании "АЗОВ.Сопровождение" они узнали случайно из сообщения Прокопенко и теперь начался "хаос". На их сообщение официально отреагировали в "Азов".

Подробности скандала Переживаем глубокий шок, – "Ангелы Азова" о новой службе сопровождения бойцов комбрига Прокопенко

Официальный комментарий "Азова"

В "Азове" объяснили, что недавно в Украине вступило в силу постановление о создании служб сопровождения для подразделений Сил обороны. И образцом для этих изменений стала именно патронатная служба "Ангелы Азова", которая вела свою деятельность с 2014 года и занималась реабилитацией раненых бойцов подразделения.

Вклад "Ангелов Азова" есть и будет неоценимым. Они не просто создали структуру, которая помогала бойцам сначала ОЗСП "Азов", а затем 12-й бригаде специального назначения "Азов" НГУ и 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, а и внедрили качественные изменения во все структуры Сил обороны – по их примеру подобные службы вскоре будут внедрены в другие бригады Сил обороны Украины,

– написали в пресс-службе.

Бойцы отметили, что поскольку "Ангелы Азова" не является структурной составляющей 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, а официально находятся на службе в другой бригаде, согласно постановлению есть необходимость создать службу сопровождения в структуре подразделения, где служат военнослужащие НГУ.

Руководитель "Ангелов Азова" неоднократно повторяла в интервью, что очень рада нововведениям, образцом которых стала ее структура, и готова помогать их внедрению в другие бригады... Мы искренне удивлены публичной реакции "Ангелов Азова", поскольку эта инициатива была введена активистами их службы,

– сообщили в "Азове"

Защитники отметили, что сейчас "АЗОВ.Сопровождение" лишь на стадии создания, и служба не скрывала своей деятельности ни на одном этапе развития.

Кроме этого, по словам бригады, команда и руководитель "Ангелов Азова" были проинформированы о создании и даже предлагали свою помощь на этапе становления новой службы.

"АЗОВ.Супровід" начали свою деятельность постепенно, с помощи и реабилитации возвращенных пленных солдат-срочников по обмену 24 августа, что никак не пересекалось с интересами патронатной службы "Ангелы Азова". Также служба сопровождения была привлечена для помощи военнослужащим бригады, которые вернулись из плена 13-го и 14-го сентября. Соответственно, для привлечения необходимых средств и отчетности о своей работе, служба объявила о своем существовании официально. То есть ни о каком коллапсе и хаосе речь не шла,

– объяснили в "Азове".

Защитники отметили, что в подобных вопросах нет места конкуренции и публичным скандалам. Поскольку условия здесь диктуют не отдельные люди, а жестокие реалии войны – плен и интенсивность боевых действий.