В Бахмаче в результате взрыва погиб 15-летний подросток

В черниговском Бахмаче в одном из домов взорвался неизвестный предмет. В результате взрыва тяжело травмировался подросток, который через час скончался в местной больнице.

15-летнего парня ранило в собственном доме. Взрыв произошел от неизвестного предмета, сообщают в Нацполиции.

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Приблизительно в 13:00 в полицию поступил вызов от медиков местной больницы – парень от тяжелых повреждений скончался через несколько часов после взрыва.

Предварительно, у него в руках сработало неизвестное взрывное устройство. Через несколько часов парень умер от полученных телесных повреждений,

– сообщила представитель национальной полиции в области Наталья Слабеняк.

Дом, где произошел взрыв / Фото Полиция Черниговской области

По этому факту в полиции уже открыли производство. Стражи порядка устанавливают происхождение взрывоопасного предмета и то, как он оказался у 15-летнего подростка.

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