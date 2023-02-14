Трагедия произошла 2 февраля. Американский фельдшер Пит Рид и команда гуманитарных работников начали оказывать помощь раненому гражданскому в Бахмуте. И тут раздался взрыв.

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В результате российских обстрелов погиб бывший морской пехотинец США и волонтер Пит Рид, а еще несколько человек получили ранения. Первую трагедию объясняли хаотическим обстрелом со стороны россиян. Однако покадровое изучение видео взрыва показывает, что ракета летела прямо в автомобиль, возле которого находилась команда американских волонтеров.

Колонна американских волонтеров имела отметки, а на одной из машин был большой красный крест, однако это не остановило россиян, нанесших удар противотанковой ракетой с лазерной наводкой. Но все же журналисты отмечают, что авто, по которому ударили оккупанты, не имело четких опознавательных знаков.

Российская ракета ударила по американским волонтерам в Бахмуте / Фото The New York Times

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Предварительно эту трагедию называют очередным военным преступлением россиян.

Напомним, сейчас в Бахмуте тяжелая ситуация – враг продолжает попытки наступления в попытке захватить город. На днях российское минобороны заявило о якобы захвате поселка Красная Гора возле Бахмута, однако ВСУ опровергли эту информацию. Сейчас за город продолжаются ожесточенные бои.

Учитывая опасность, с 12 февраля въезд в город закрыт для гражданских, в том числе и для волонтеров. Желающим передать гуманитарную помощь в Бахмут необходимо будет оставить ее в Константиновке, откуда ее заберут украинские военные