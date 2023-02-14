Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко. Он сообщил, что продолжаются бои на флангах, но ситуация достаточно контролируемая.
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По словам военного, на Бахмутском направлении сосредоточено большое количество украинских войск, подразделения воюют за каждый клочок бахмутской земли. Враг несет большие потери.
Подробно о ситуации в городе
Россияне пытаются создать ситуацию полуокружения вокруг Бахмута. Наступают с разных флангов: с севера и с юга. Трудные бои идут в районе Соледара, Красной Горы, Подгородного. В пригородах Бахмута идут уличные бои.
Враг пытается продвигаться, но это не всегда ему удается. Основная ситуация сейчас разворачивается по флангам, сообщил боец.
Враг обстреливает трассу, ведущую к Бахмуту. Есть определенные опасения, но пока ситуация достаточно контролируемая добавил,
– сообщил Кожемяко.
- Захватчики не покидают попыток окружить Бахмут. Как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, единственные успехи врага, которыми тот может похвастаться – это буквально продвижение на несколько метров вперед.
- На Бахмутском направлении вагнеровцев усилили мотострелковыми подразделениями одной из бригад регулярной армии России.
- Россияне заявили о захвате села Красная Гора вблизи Бахмута Донецкой области. В командовании ВСУ эту информацию опровергли.