Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко. Он сообщил, что продолжаются бои на флангах, но ситуация достаточно контролируемая.

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По словам военного, на Бахмутском направлении сосредоточено большое количество украинских войск, подразделения воюют за каждый клочок бахмутской земли. Враг несет большие потери.

Подробно о ситуации в городе

Россияне пытаются создать ситуацию полуокружения вокруг Бахмута. Наступают с разных флангов: с севера и с юга. Трудные бои идут в районе Соледара, Красной Горы, Подгородного. В пригородах Бахмута идут уличные бои.

Враг пытается продвигаться, но это не всегда ему удается. Основная ситуация сейчас разворачивается по флангам, сообщил боец.

Враг обстреливает трассу, ведущую к Бахмуту. Есть определенные опасения, но пока ситуация достаточно контролируемая добавил,

– сообщил Кожемяко.

Ситуация в районе Бахмута: смотреть видео

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