Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко. Він повідомив, що тривають бої на флангах, але ситуація досить контрольована.
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За словами військового, на Бахмутському напрямку зосереджена велика кількість українських військ, підрозділи воюють за кожен клаптик бахмутської землі. Ворог зазнає великих втрат.
Детально про ситуацію місті
Росіяни намагаються створити ситуацію напівоточення навколо Бахмута. Наступають з різних флангів: з півночі та з півдня. Важкі бої йдуть в районі Соледара, Красної Гори, Підгородного. В передмістях Бахмута точаться вуличні бої.
Ворог намагається просуватися, але це не завжди йому вдається. Основна ситуація зараз розгортається на флангах, повідомив боєць.
Ворог обстрілює трасу, яка веде до Бахмута. Є певні побоювання, але поки що ситуація доволі контрольована додав,
– повідомив Кожемяко.
- Загарбники не полишають спроб оточити Бахмут. Як зазначив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, єдині успіхи ворога, якими той може похвалитися, – це буквально просування на декілька метрів вперед.
- На Бахмутському напрямку вагнерівців підсилили мотострілецькими підрозділами однієї з бригад регулярної армії Росії.
- Росіяни заявили про захоплення села Красна Гора поблизу Бахмута Донецької області. У командуванні ЗСУ цю інформацію спростували.