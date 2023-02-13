У ЗСУ вже відреагували на ці нісенітниці зеківської армії Росії. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ці твердження "не відповідають дійсності".
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Що насправді відбувається у Красній Горі
Там тривають бої. Ми тримаємо ситуацію під контролем,
– запевнив військовий.
Він також додав, що Бахмут залишається центром основних атак Росії. За добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 85 обстрілів. Також було 33 бойових зіткнень. У районі міста Бахмут зафіксували 25 обстрілів і 19 бойових зіткнень.
Череватий також прокоментував інформацію про те, що окупанти обстрілюють шляхи до Бахмута. Він запевнив, що наші воїни завдають ударів у відповідь.
"Ми маємо можливість постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених", – сказав він.
Варто зазначити, що село Красна Гора розташоване на головній дорозі, що веде до Бахмута.
Де розташована Красна Гора: дивіться на карті
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Лейтенант ЗСУ із батальйону "Свобода" Володимир Назаренко розповів, що загарбники з усіх сил намагаються досягнути хоч якогось просування під Бахмутом. За його словами, вже шостий місяць ситуація під Бахмутом схожа на пекло.
- Ситуація в місті динамічна та мінлива, як і на всьому фронті. Однак сьогодні, у порівнянні з іншими днями, дещо менше обстрілів з боку ворога. Щоправда, зараз погіршилися погодні умови.
- Захисникам України у Бахмуті не раз доводиться переходити у ближній бій, щоб вибити загарбників з приміської забудови. Однак скільки б окупанти не докладали зусиль, завдяки майстерності українських військових, вони зазнають втрат. За даними Держприкордонслужби, до 4 піхотних груп ворога прикордонна артилерія ліквідувала в районі Бахмута.
- Додамо, що лише за минулий тиждень (у період від 6 до 12 лютого) було знищено 6 180 загарбників. Це рекордна кількість ліквідованих окупантів за тиждень за період повномасштабної війни.