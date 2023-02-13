В ВСУ уже отреагировали на эту ложь зэковской армии России. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что эти утверждения "не соответствуют действительности".

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Что на самом деле происходит в Красной Горе

Там продолжаются бои. Мы держим ситуацию под контролем,

– заверил военный.

Он также добавил, что Бахмут остается центром основных атак России. За сутки на Бахмутском направлении враг совершил 85 обстрелов. Также было 33 боевых столкновений. В районе города Бахмут зафиксировали 25 обстрелов и 19 боевых столкновений.

Череватый также прокомментировал информацию о том, что оккупанты обстреливают пути к Бахмуту. Он заверил, что наши воины наносят ответные удары.

"У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых", – сказал он.

Стоит отметить, что село Красная Гора расположено на главной дороге, ведущей в Бахмут.

Где находится Красная Гора: смотрите на карте

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