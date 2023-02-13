Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, парамедик и бывший нардеп Егор Фирсов, который сейчас находится в районе Кременной. По его словам, в Луганской области продолжаются тяжелые бои.

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Как отметил Фирсов, часто люди спрашивают, заметили ли украинские военные на передовой признаки усиления наступления России на Украину.

Людям в тылу сложно объяснить, что никакое наступление здесь не начнется, поскольку оно не заканчивалось. Наступление продолжается каждый день,

– подчеркнул военный ВСУ.

Он добавил, что иногда у всех на устах отдельные направления, как Бахмут или другие. Однако на самом деле на Донбассе тяжелые бои продолжаются повсюду и каждый день.

Россияне пытаются "отгрызть" хоть клочок территории

Как отметил Фирсов, главный план врага в Луганской области – выйти на административную границу области.

Россияне пытаются сделать все, чтобы отгрызть хоть какой-то клочок территории. Они изменяют тактику и даже стратегию,

– рассказал парамедик.

По его словам, в мае 2022 года оккупанты использовали тактику огненного вала, засыпая украинские позиции огромным количеством снарядов.

"Работали гладкоствольная артиллерия, танки, РСЗО, "Грады". Все это сыпало для того, чтобы стирать наши позиции с лица земли. Но каких-то военных результатов это не давало, кроме того, что у врага сейчас на некоторых направлениях заканчиваются снаряды и боеприпасы", – рассказал Фирсов.

Егор Фирсов рассказал о новой тактике оккупантов на Донбассе: смотрите видео

Пехотные нашествия россиян

Однако полтора месяца назад российские оккупанты изменили подход к боевым действиям.

Егор Фирсов Военный ВСУ, парамедик Россияне на Бахмуте откатали другую тактику – пехотные нашествия, когда в штурм просто идет пехота. Их заставляют идти. Над ними летит квадрокоптер, а они идут с разных сторон. Наши пулеметчики только и успевают менять ленту на пулемете.

Иногда украинским пулеметчикам приходится менять даже стволы, ведь ствол может перегреться во время отпора таким интенсивным атакам врага.

Россияне переняли элементы тактики в ВСУ

По словам военного, российские оккупанты не просто изменили тактику. Захватчики в некоторых своих действиях начали подражать ВСУ.

Некоторые элементы этой тактики россияне переняли у нас. Враг быстро учится. Он увидел успехи нашей пехоты. А наша пехота – это супергерои, на которых держится фронт,

– подчеркнул Фирсов.

Он добавил, что украинская пехота сыграла большую роль в освобождении украинских территорий, в частности, в Харьковской и Херсонской областях.

Почему оккупанты не имеют успехов на Донбассе

Многие эксперты и западные разведки говорят о том, что Россия готовится к новому наступлению и сосредоточит свои действия именно на Востоке Украины. Фирсов отметил, что эскалация на Донбассе происходит каждый день.

Егор Фирсов Военный ВСУ, парамедик Не будет такой истории, что враг играл с нами в какие-то игры и вдруг пойдет в бой. Россияне используют все средства и все возможные маневры. Враг не имеет успеха не потому, что неэффективно действует. А потому, что искусно действуют ВСУ по защите наших территорий.

Военный добавил, что украинские герои сдерживают враждебные наступления каждый день и каждый час.

Какие силы Россия использует для наступления на Кременную

В районе Кременной Россия собрала большое количество разнообразных сил. Фирсов отметил, что частично украинским защитникам безразлично, кого именно оккупанты бросают на штурм.

Есть враг, он вооружен. Мы его останавливаем всеми возможными средствами,

– отметил парамедик.

Он добавил, что со стороны врага в наступление возле Кременной идут все, кто только возможно.

"Нет только частных военных компаний "Вагнера" и "Лига". Они остались под Бахмутом", – сказал Фирсов.

Парамедик добавил, что в плен к ВСУ попадают разные россияне – как те, кто служит годами, так и те, кого мобилизовали несколько недель назад.

Ситуация на фронте: коротко