Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, парамедик та колишній нардеп Єгор Фірсов, який зараз перебуває у районі Кремінної. За його словами, на Луганщині тривають важкі бої.

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Як зазначив Фірсов, часто люди запитують, чи українські військові на передовій помітили ознаки посилення наступу Росії на Україну.

Людям в тилу складно пояснити, що ніякий наступ тут не почнеться, оскільки він не закінчувався. Наступ продовжується щодня,

– наголосив військовий ЗСУ.

Він додав, що іноді у всіх на вустах окремі напрямки, як Бахмут або інші. Однак насправді на Донбасі важкі бої тривають всюди і щодня.

Росіяни намагаються "відгризти" хоч клаптик території

Як зазначив Фірсов, головний план ворога на Луганщині – вийти на адміністративний кордон області.

Росіяни намагаються зробити все, щоб відгризти хоч якийсь клаптик території. Вони змінюють тактику і навіть стратегію,

– розповів парамедик.

За його словами, у травні 2022 року окупанти використовували тактику вогняного валу, засипаючи українські позиції величезною кількістю снарядів.

"Працювали гладкоствольна артилерія, танки, РСЗВ, "Гради". Все це сипало для того, щоб стирати наші позиції з лиця землі. Але якихось воєнних результатів це не давало, окрім того, що у ворога зараз на деяких напрямках закінчуються снаряди та боєприпаси", – розповів Фірсов.

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Піхотні навали росіян

Однак півтора місяця тому російські окупанти змінили підхід до бойових дій.

Єгор Фірсов Військовий ЗСУ, парамедик Росіяни на Бахмуті відкатали іншу тактику – піхотні навали, коли у штурм просто йде піхота. Їх змушують йти. Над ними летить квадрокоптер, а вони йдуть з різних боків. Наші кулеметники тільки й встигають змінювати ленту на кулеметі.

Іноді українським кулеметникам доводиться змінювати навіть стволи, адже ствол може перегрітися під час відсічі таким інтенсивним атакам ворога.

Росіяни перейняли елементи тактики у ЗСУ

За словами військового, російські окупанти не просто змінили тактику. Загарбники у деяких своїх діях почали наслідувати ЗСУ.

Деякі елементи цієї тактики росіяни перейняли у нас. Ворог швидко вчиться. Він побачив успіхи нашої піхоти. А наша піхота – це супергерої, на яких тримається фронт,

– наголосив Фірсов.

Він додав, що українська піхота відіграла велику роль у звільненні українських територій, зокрема на Харківщині та Херсонщині.

Чому окупанти не мають успіхів на Донбасі

Багато експертів та західні розвідки говорять про те, що Росія готується до нового наступу і зосередить свої дії саме на Сході України. Фірсов зазначив, що ескалація на Донбасі відбувається щодня.

Єгор Фірсов Військовий ЗСУ, парамедик Не буде такої історії, що ворог грався з нами в якісь ігри, і раптом піде у бій. Росіяни використовують всі засоби та всі можливі маневри. Ворог не має успіху не тому, що неефективно діє. А тому, що майстерно діють ЗСУ щодо захисту наших територій.

Військовий додав, що українські герої стримують ворожі наступи щодня і щогодини.

Які сили Росія використовує для наступу на Кремінну

У районі Кремінної Росія зібрала велику кількість різноманітних сил. Фірсов зауважив, що частково українським захисникам байдуже, кого саме окупанти кидають на штурм.

Є ворог, він озброєний. Ми його зупиняємо всіма можливими засобами,

– зазначив парамедик.

Він додав, що з боку ворога у наступ біля Кремінної йдуть усі, хто можливо.

"Немає лише приватних військових компаній "Вагнера" та "Ліга". Вони залишилися під Бахмутом", – сказав Фірсов.

Парамедик додав, що у полон до ЗСУ потрапляють різні росіяни – як ті, хто служить роками, так і ті, кого мобілізували кілька тижнів тому.

Ситуація на фронті: коротко