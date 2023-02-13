Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, парамедик та колишній нардеп Єгор Фірсов, який зараз перебуває у районі Кремінної. За його словами, на Луганщині тривають важкі бої.
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Як зазначив Фірсов, часто люди запитують, чи українські військові на передовій помітили ознаки посилення наступу Росії на Україну.
Людям в тилу складно пояснити, що ніякий наступ тут не почнеться, оскільки він не закінчувався. Наступ продовжується щодня,
– наголосив військовий ЗСУ.
Він додав, що іноді у всіх на вустах окремі напрямки, як Бахмут або інші. Однак насправді на Донбасі важкі бої тривають всюди і щодня.
Росіяни намагаються "відгризти" хоч клаптик території
Як зазначив Фірсов, головний план ворога на Луганщині – вийти на адміністративний кордон області.
Росіяни намагаються зробити все, щоб відгризти хоч якийсь клаптик території. Вони змінюють тактику і навіть стратегію,
– розповів парамедик.
За його словами, у травні 2022 року окупанти використовували тактику вогняного валу, засипаючи українські позиції величезною кількістю снарядів.
"Працювали гладкоствольна артилерія, танки, РСЗВ, "Гради". Все це сипало для того, щоб стирати наші позиції з лиця землі. Але якихось воєнних результатів це не давало, окрім того, що у ворога зараз на деяких напрямках закінчуються снаряди та боєприпаси", – розповів Фірсов.
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Піхотні навали росіян
Однак півтора місяця тому російські окупанти змінили підхід до бойових дій.
Росіяни на Бахмуті відкатали іншу тактику – піхотні навали, коли у штурм просто йде піхота. Їх змушують йти. Над ними летить квадрокоптер, а вони йдуть з різних боків. Наші кулеметники тільки й встигають змінювати ленту на кулеметі.
Іноді українським кулеметникам доводиться змінювати навіть стволи, адже ствол може перегрітися під час відсічі таким інтенсивним атакам ворога.
Росіяни перейняли елементи тактики у ЗСУ
За словами військового, російські окупанти не просто змінили тактику. Загарбники у деяких своїх діях почали наслідувати ЗСУ.
Деякі елементи цієї тактики росіяни перейняли у нас. Ворог швидко вчиться. Він побачив успіхи нашої піхоти. А наша піхота – це супергерої, на яких тримається фронт,
– наголосив Фірсов.
Він додав, що українська піхота відіграла велику роль у звільненні українських територій, зокрема на Харківщині та Херсонщині.
Чому окупанти не мають успіхів на Донбасі
Багато експертів та західні розвідки говорять про те, що Росія готується до нового наступу і зосередить свої дії саме на Сході України. Фірсов зазначив, що ескалація на Донбасі відбувається щодня.
Не буде такої історії, що ворог грався з нами в якісь ігри, і раптом піде у бій. Росіяни використовують всі засоби та всі можливі маневри. Ворог не має успіху не тому, що неефективно діє. А тому, що майстерно діють ЗСУ щодо захисту наших територій.
Військовий додав, що українські герої стримують ворожі наступи щодня і щогодини.
Які сили Росія використовує для наступу на Кремінну
У районі Кремінної Росія зібрала велику кількість різноманітних сил. Фірсов зауважив, що частково українським захисникам байдуже, кого саме окупанти кидають на штурм.
Є ворог, він озброєний. Ми його зупиняємо всіма можливими засобами,
– зазначив парамедик.
Він додав, що з боку ворога у наступ біля Кремінної йдуть усі, хто можливо.
"Немає лише приватних військових компаній "Вагнера" та "Ліга". Вони залишилися під Бахмутом", – сказав Фірсов.
Парамедик додав, що у полон до ЗСУ потрапляють різні росіяни – як ті, хто служить роками, так і ті, кого мобілізували кілька тижнів тому.
Ситуація на фронті: коротко
- Збройні Сили щодня завдають потужних ударів по ворогові, внаслідок чого той втрачає особовий склад та техніку. Зокрема, західні ЗМІ з посиланням на українських військових повідомляють про те, що окупанти втратили на Донеччині "елітну" бригаду майже в повному її складі.
- Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти готуються посилити інтенсивність бойових дій на Луганщині. Зокрема, росіяни можуть почати цілодобові масовані атаки буквально найближчими днями.
- Останні тижні одна з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутський напрямок. Особливо активно з боку окупантів там діяли бійці ПВК "Вагнер", яких героїчно стримують українські захисники. Але зараз вагнерівців підсилили мотострілецькими підрозділами однієї з бригад регулярної армії Росії.