В Балаклее 27 мая произошла детонация боеприпасов, оставленных россиянами во время оккупации города в 2022 году. Причиной стал пожар.
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Боеприпасы детонировали
После детонации боеприпасов местных призывают сохранять спокойствие. Взрывы могли произойти из-за лесного пожара за пределами города, рассказал представитель спасателей Харьковской области Евгений Василенко.
По его словам, сейчас в Высокоборском лесничестве горит около семи гектаров хвойной подстилки. На этих территориях после оккупации в 2022 году осталось много противопехотных мин и других боеприпасов. Балаклею деоккупировали во время молниеносного контрнаступления украинской армии в верені 2022 года.
Агрессор не оставляет попыток продвинуться на Харьковщине
- Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Харьковской области. 26 мая они проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. С начала этих суток больше всего боев произошло на Покровском направлении.
- В то же время в течение дня оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Харьковщине.
- Россияне начали повторное наступление на Харьковщине 10 мая 2024 года. Основной целью было создать буферную зону и занять позиции, когда их артиллерия будет достигать областного центра.