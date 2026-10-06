Как сообщает EuroNews со ссылкой на отчет региональной полиции Каталонии, масштабный марш организовал Союз арендаторов в сотрудничестве с другими правозащитными объединениями.

Что известно о протестах в Испании?

По данным городской полиции, на улицы вышли около 20 тысяч человек, тогда как организаторы заявили об участии 120 тысяч человек.

Акцию планировали провести раньше, однако ее пришлось отложить из-за "красного" уровня опасности и сильные ливни, которые охватили Каталонию в выходные.

Участники марша выразили возмущение стремительным ростом арендной платы, спекуляциями на рынке недвижимости и провалом правительственных декретов по жилищному вопросу в Конгрессе.

Организаторы призвали к всеобщей забастовке арендаторов

Главным посылом протеста стал призыв к всеобщей забастовке по всей стране. Марш начался вечером 5 октября на площади Уркинаона и двигался по заранее намеченному маршруту до перекрестка Пасео-де-Грасия и Гран-Виа.

"Цель состоит в том, чтобы в координации с другими секторами начать мобилизацию, способную парализовать страну", – заявила перед началом марша пресс-секретарь Союза арендаторов Карме Аркарасо.

Демонстрация проходила мирно до 21:30, пока организаторы не объявили о ее завершении, а силовики не призвали присутствующих разойтись с центральных улиц.



Протесты в Испании / AP Photo/Emilio Morenatti

Силовики применили спецсредства для разгона демонстрантов

После требования полиции освободить улицы часть людей отказалась покидать территорию. Группы протестующих в капюшонах начали бросать в правоохранителей камни, стеклянные бутылки и возводить баррикады из мусорных контейнеров, заборов и строительных материалов.

Для разгона демонстрантов полиция Каталонии применила дубинки и пенообразующие гранатометы, а столкновения распространились на площадь Каталонии и улицу Ла-Рамбла.

Во время беспорядков было зафиксировано 28 баррикад и 22 пожара, которые тушили пожарные под прикрытием полицейских спецподразделений.



Сотрудники полиции в экипировке для разгона демонстраций применяли дубинки / AP Photo

В результате ночных событий полиция задержала 13 человек за нарушение общественного порядка, среди которых оказались 12 взрослых мужчин и одна несовершеннолетняя девушка.

Тридцать каталонских правоохранителей получили незначительные травмы, тогда как количество пострадавших среди протестующих пока остается неизвестным.

Что касается других новостей из Испании, то недавно премьер страны Педро Санчес объявил о роспуске парламента л о проведении досрочных выборов 29 ноября 2026 года на фоне политического кризиса.