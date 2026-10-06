Як повідомляє EuroNews з посиланням на звіт регіональної поліції Каталонії, масштабний марш організував Союз орендарів у співпраці з іншими правозахисними об'єднаннями.

Що відомо про протести в Іспанії?

За даними міської поліції, на вулиці вийшли близько 20 тисяч людей, тоді як організатори заявили про участь 120 тисяч осіб.

Акцію планували провести раніше, проте її довелося відкласти через червоний рівень небезпеки та сильні зливи, які накрили Каталонію на вихідних.

Учасники маршу висловили обурення стрімким зростанням орендної плати, спекуляціями на ринку нерухомості та провалом урядових декретів щодо житла у Конгресі.

Організатори закликали до загального страйку орендарів

Головним посилом протесту став заклик до загального страйку по всій країні. Марш розпочався увечері 5 жовтня на площі Уркінаона та рухався спланованим маршрутом до перехрестя Пасео де Грасія та Гран Віа.

"Мета полягає у тому, щоб у координації з іншими секторами розпочати мобілізацію, здатну паралізувати країну", – заявила перед початком маршу речниця Союзу орендарів Карме Аркарасо.

Демонстрація проходила спокійно до 21:30, поки організатори не оголосили про її завершення, а силовики не закликали присутніх розійтися з центральних вулиць.



Протести в Іспанії / AP Photo/Emilio Morenatti

Силовики застосували спецзасоби для розгону демонстрантів

Після вимоги поліції звільнити вулиці частина людей відмовилася залишати територію. Групи протестувальників у капюшонах почали кидати у правоохоронців каміння, скляні пляшки та зводити барикади з мусорних контейнерів, парканів і будівельних матеріалів.

Для розгону демонстрантів поліція Каталонії застосувала кийки та піноутворюючі гранатомети, а сутички поширилися на площу Каталонії та вулицю Ла-Рамбла.

Під час заворушень було зафіксовано 28 барикад і 22 пожежі, які гасили вогнеборці під прикриттям поліцейських спецпідрозділів.



Співробітники поліції в екіпіруванні для розгону демонстрацій застосовували кийки / AP Photo

Унаслідок нічних подій поліція затримала 13 осіб за порушення громадського порядку, серед яких виявилися 12 дорослих чоловіків та одна неповнолітня дівчина.

Тридцять каталонських правоохоронців отримали незначні травми, тоді як кількість постраждалих серед протестувальників наразі залишається невідомою.

Щодо ж до інших новин Іспанії, то нещодавно прем'єр країни Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори 29 листопада 2026 року на тлі політичної кризи.