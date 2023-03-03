Представители "Вясны" Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, проходившие с Беляцким по делу, приговорены к 9 и 7 годам заключения в колонии соответственно. Находящийся за пределами Беларуси Дмитрий Соловьев получил 8 лет лишения свободы.

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Что известно о деле Беляцкого

Следует напомнить, что за активную позицию и правозащитную работу Олеся Беляцкого судили более 20 раз.

Суд над Беляцким, обвиняемый в руководстве правозащитным центром "Вясна", начался в январе. Фигуранты дела содержались под стражей с июля 2021 года.

Их осудили за "контрабанду организованной группой" и "финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за оплаты штрафов и услуг адвокатов для участников акций протеста.

Заметьте! Олесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2022 году вместе с украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод" и российской – "Мемориал".

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