Представники "Вясни" Валентин Стефанович і Володимир Лабкович, які проходили з Біляцьким у справі, засуджені на 9 і 7 років ув'язнення в колонії відповідно. Дмитро Соловйов, який перебуває за межами Білорусі, отримав 8 років позбавлення волі.

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Що відомо про справу Біляцького

Варто нагадати, що за активну позицію та правозахисну роботу Олеся Біляцького судили понад 20 разів.

Суд над Біляцьким, якого звинувачують у керівництві правозахисним центром "Вясна", розпочався у січні. Фігуранти справи перебували під вартою з липня 2021 року.

Їм ставили в осуд "контрабанду організованою групою" та "фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок" через оплату штрафів та послуг адвокатів для учасників акцій протесту.

Зауважте! Олесь Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом з українською правозахисною організацією "Центр громадянських свобод" та російською – "Меморіал".

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