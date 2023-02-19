Андрея приговорили к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

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Что случилось

3 августа 2022 года на террасе минского бара "Банки-бутылки" прошел уличный концерт певицы Мэрий Герасименко. Во время концерта она спела песню "Обиймы" группы "Океан Эльзы" в поддержку Украины.

После этого силовики Лукашенко задержали девушку и дважды арестовали на 15 суток. После концерта был задержан и владелец бара Андрей Жук вместе с женой.

Певицу приговорили к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 19 февраля стало известно, что владельца бара также осудили.

Суд постановил, что владелец бара "нарушал общественный порядок"

Журналисты узнали, что 31 января Жук был приговорен к части 1 статьи 342 УК (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). К чему приговорили его жену Марию – неизвестно.

Правозащитники также сообщили, их освободили из-под стражи после оглашения приговора.