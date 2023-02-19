Андрія засудили до 2,5 років обмеження волі з направленням до виправної установи відкритого типу.

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Що трапилось

3 серпня 2022 року на терасі мінського бару "Банки-пляшки" пройшов вуличний концерт співачки Мерієм Герасименко. Під час концерту вона заспівала пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" на підтримку України.

Після цього силовики Лукашенка затримали дівчину і двічі заарештували на 15 діб. Після концерту було затримано і власника бару Андрія Жука разом із дружиною.

Співачку засудили до 3 років обмеження волі з направленням до виправної установи відкритого типу. 19 лютого стало відомо, що власника бару також засудили.

Суд постановив, що власник бару "порушував громадський порядок"

Журналісти дізнались, що 31 січня Жука засудили до частини 1 статті 342 КК (Активна участь у діях, що грубо порушують громадський порядок). До чого засудили його дружину Марію – невідомо.

Правозахисники також повідомили, їх звільнили з-під варти після оголошення вироку.