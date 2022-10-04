Белорусские СМИ во вторник, 4 октября, сообщают, что Лукашенко поручил проверить находящийся в запасе военнообязанный состав, пишет 24 канал. Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время совещания по военной безопасности в министерстве обороны.

Кстати Лукашенко хочет "мобилизовать всех", но пока – на сбор урожая

Лукашенко решил сделать "проверку" из-за недостатков в России

Свое решение Лукашенко объяснил тем, что у соседней России возникли серьезные проблемы после того, как Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как констатировал Лукашенко, Беларусь "изучила" урок России.

Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого насилия, без шума. То, что я вам поручал. Закончится жатва, аккуратно нужно призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах,

– заявил он.

При этом Лукашенко заверил, что в Беларуси не будут объявлять мобилизацию как в России. Однако он сказал, что каждый в Беларуси, кто может держать оружие в руках, должен уметь им пользоваться.

"Каждый, у кого есть и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужчин. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что-то – свою семью", – резюмировал самопровозглашенный президент Беларуси.

Что происходит в Беларуси

Россия активно использует Беларусь в войне Украины. В частности, режим Лукашенко предоставил агрессору свою территорию для вторжения в Украину и бомбардировки украинских городов. При этом на фоне успехов ВСУ Россия использует угрозу со стороны Беларуси, чтобы отвлечь внимание ВСУ.

В конце сентября появилась информация, что белорусская железная дорога приступила к подготовке к приему эшелонов с российской военной техникой. Для движения эшелонов могут быть использованы три пограничных перехода.

Также в Беларуси внезапно приступили к проверке боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска. В ходе этой проверки будут отрабатываться ряд вопросов, среди которых и призыв.

В ГУР МО информировали, что в Беларуси готовятся разместить 20 тысяч российских мобилизованных. Они должны пополнить подразделения, дислоцирующиеся на территории страны.

По данным АрмияInform, Беларусь разместила возле границ с Украиной до 7 батальонно-тактических групп. Белорусские военные продолжают тренироваться и отлаживать инфраструктуру для сил России.

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