Білоруські ЗМІ у вівторок, 4 жовтня, повідомляють, що Лукашенко доручив перевірити військовозобов'язаний склад, що перебуває в запасі, пише 24 канал. Відповідну заяву Лукашенко зробив під час наради з військової безпеки у міністерстві оборони.
До речі Лукашенко хоче "мобілізувати всіх", але поки – на збір врожаю
Лукашенко вирішив зробити "перевірку" через недоліки в Росії
Своє рішення Лукашенко пояснив тим, що в сусідній Росії виникли серйозні проблеми після того, як Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію. Відтак, як констатував Лукашенко, Білорусь "вивчила" урок Росії.
Тому через військкомати ми перевіряли і перевірятимемо військовозобов'язаний склад, усіх військовозобов'язаних, які числяться у нас у запасі. Треба у кожному районі без жодного ґвалту, без шуму. Те, що я вам і доручав. Закінчиться жнивна кампанія, акуратно треба призвати в районі людей, подивитися їх наявність та уточнити всі наші матеріали, списки та документи у військкоматах,
– заявив він.
При цьому Лукашенко запевнив, що в Білорусі не будуть оголошувати мобілізацію, як у Росії. Та водночас він сказав, що кожен у Білорусі, хто може тримати зброю в руках, повинен вміти нею користуватися.
"Кожен, хто має і може тримати зброю в руках у Білорусі, має вміти нею користуватися. Хоча б елементарною. Це стосується і жінок, і чоловіків. Вони повинні освоїти хоча б стрілецьку зброю для того, щоб захистити, не дай боже трапиться щось – свою родину", – резюмував самопроголошений президент Білорусі.
Що відбувається у Білорусі
- Росія активно використовує Білорусь у війні України. Зокрема, режим Лукашенка надав агресору свою територію для вторгнення в Україну та бомбардування українських міст. При цьому на тлі успіхів ЗСУ Росія використовує загрозу з боку Білорусі, щоб відвернути увагу ЗСУ.
- Наприкінці вересня з'явилася інформація, що білоруська залізниця розпочала підготовку до прийому ешелонів із російською військовою технікою. Для руху ешелонів може бути використано три прикордонні переходи.
- Також у Білорусі раптово почали перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська. Під час цієї перевірки відпрацьовуватимуть низку питань, серед яких і призов.
- У ГУР МО інформували, що в Білорусі готуються розмістити 20 тисяч російських мобілізованих. Вони мають поповнити підрозділи, які дислокуються на території країни.
- За даними АрміяInform, Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до 7 батальйонно-тактичних груп. Білоруські військові продовжують тренуватись та налагоджувати інфраструктуру для сил Росії.
Раніше – у Білорусі раптово почали готуватись до мобілізації: дивіться відео