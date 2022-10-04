Білоруські ЗМІ у вівторок, 4 жовтня, повідомляють, що Лукашенко доручив перевірити військовозобов'язаний склад, що перебуває в запасі, пише 24 канал. Відповідну заяву Лукашенко зробив під час наради з військової безпеки у міністерстві оборони.

До речі Лукашенко хоче "мобілізувати всіх", але поки – на збір врожаю

Лукашенко вирішив зробити "перевірку" через недоліки в Росії

Своє рішення Лукашенко пояснив тим, що в сусідній Росії виникли серйозні проблеми після того, як Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію. Відтак, як констатував Лукашенко, Білорусь "вивчила" урок Росії.

Тому через військкомати ми перевіряли і перевірятимемо військовозобов'язаний склад, усіх військовозобов'язаних, які числяться у нас у запасі. Треба у кожному районі без жодного ґвалту, без шуму. Те, що я вам і доручав. Закінчиться жнивна кампанія, акуратно треба призвати в районі людей, подивитися їх наявність та уточнити всі наші матеріали, списки та документи у військкоматах,

– заявив він.

При цьому Лукашенко запевнив, що в Білорусі не будуть оголошувати мобілізацію, як у Росії. Та водночас він сказав, що кожен у Білорусі, хто може тримати зброю в руках, повинен вміти нею користуватися.

"Кожен, хто має і може тримати зброю в руках у Білорусі, має вміти нею користуватися. Хоча б елементарною. Це стосується і жінок, і чоловіків. Вони повинні освоїти хоча б стрілецьку зброю для того, щоб захистити, не дай боже трапиться щось – свою родину", – резюмував самопроголошений президент Білорусі.

Що відбувається у Білорусі

Росія активно використовує Білорусь у війні України. Зокрема, режим Лукашенка надав агресору свою територію для вторгнення в Україну та бомбардування українських міст. При цьому на тлі успіхів ЗСУ Росія використовує загрозу з боку Білорусі, щоб відвернути увагу ЗСУ.

Наприкінці вересня з'явилася інформація, що білоруська залізниця розпочала підготовку до прийому ешелонів із російською військовою технікою. Для руху ешелонів може бути використано три прикордонні переходи.

Також у Білорусі раптово почали перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська. Під час цієї перевірки відпрацьовуватимуть низку питань, серед яких і призов.

У ГУР МО інформували, що в Білорусі готуються розмістити 20 тисяч російських мобілізованих. Вони мають поповнити підрозділи, які дислокуються на території країни.

За даними АрміяInform, Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до 7 батальйонно-тактичних груп. Білоруські військові продовжують тренуватись та налагоджувати інфраструктуру для сил Росії.

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