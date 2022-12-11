Подготовка к мобилизации: в Беларуси мужчинам вручают "цветные" повестки

В Беларуси режим Лукашенко проводит так называемое уточнение данных воинского учета. Так что граждане получают повестки двух цветов.

Вероятно, таким образом, в Беларуси проводят подготовку к возможной мобилизации. Сейчас для так называемого уточнения данных военнообязанные получают белые или розовые повестки. Некоторым вручают сразу две.

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Что происходит в Беларуси

Военнообязанные белорусы сейчас получают 2 типа повесток, между которыми есть серьезное отличие:

розовые повестки выдают военнообязанным из основного резерва и резерва, подлежащего под призыв в случае объявления общей мобилизации;

белые повестки получают военнообязанные, которые в случае объявления мобилизации могут помогать Лукашенко в проведении мобилизационных мероприятий. То есть будут раздавать повестки, помогать военным комиссарам и работать в пунктах приема/сбора техники или военнообязанных.

Угроза вторжения из Беларуси

Такие мероприятия в Беларуси выглядят как подготовка к мобилизации или как имитация ее подготовки, чтобы держать вопрос вступления белорусских войск в войну и вторжение с Севера в подвешенном состоянии. Стоит отметить, что с самого начала полномасштабного российского вторжения вопрос непосредственного вступления Беларуси в войну периодически обостряется из-за маневров россиян и белорусов на Севере.

Несмотря на то, должны отметить, что Беларусь, которой руководит режим Лукашенко, является соучастницей войны России против Украины, ведь с ее территории 24 февраля началось вторжение на Киевщину, что привело к оккупации Чернобыльской АЭС и ряда населенных пунктов, в частности Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки. Кроме того, с белорусской территории российские войска наносят ракетные удары и запускают иранские дроны-камикадзе.

Также режим Лукашенко активно предоставляет свое оружие оккупантам, что больше выглядит как попытка самопровозглашенного президента откупиться от участия в войне, ведь он понимает, что это будет иметь катастрофические последствия для него самого.