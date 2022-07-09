Колонна ехала по трассе М5 в направлении Бобруйска. В ней – около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе Камаз и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы.

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На одной из машин оккупанты зацепили флаг СССР. Машины имеют камуфляжную окраску, на дверях – опознавательный знак "V".

Обнародовали и номера техники:

OX 7843-43,

3604 АН-43.

43 регион означает южный военный округ россии.



В беларуси заметили колонну российской техники / Фото из телеграма "Беларускі Гаюн"

Угроза нападения из беларуси: что известно

В Минобороны Украины 5 июля заявили, что у россии может быть несколько сценариев вовлечения беларуси в полномасштабную войну.

В этот же день в Генштабе ВСУ заявили, что угроза обстрелов из беларуси сохраняется. Позже добавили, что белорусская армия активизировалась. Они ведут разведку в приграничных областях.

Стягивать технику белорусы и россияне начали раньше. Например, на аэродроме "Зябровка", что неподалеку от границы с Черниговской областью, заметили дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", 2 единицы ЗРПК "Панцирь".

самопровозглашенный президент александр лукашенко говорил, мол, роль минска в войне уже определена.

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