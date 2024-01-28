Вблизи бельгийского города Спа разбился небольшой самолет. На борту находились двое пассажиров.
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Самолет врезался в автомобиль
Туристический самолет пытался взлететь, но не смог. Маневр был усложнен сильным ветром. Самолет врезался в автомобиль, припаркованный вдоль трассы Спа– Франкоршем.
И самолет, и авто вспыхнули. Пассажиры самолета погибли.
В то же время водитель автомобиля вышел из своего транспортного средства, когда произошла авария. Это и спасло ему жизнь.
На месте происшествия работали экстренные службы. На время расследования национальная дорога закрыта для движения, а аэродром останется закрытым до 29 января.
В Чили разбился самолет
- В Чили произошла авиакатастрофа. Самолет, что помогал тушить пожары, упал, убив пилота. В результате трагедии пострадали еще три человека. Они были ранены в своих автомобилях. Инцидент произошел возле аэропорта Пангилемо, когда самолет Turbo Trush врезался в электрические кабели и автомобили. Пилот погиб на месте.
- Фернандо Соланс– именно так звали 59-летнего погибшего пилота. В Национальной лесной корпорации Чили его назвали мучеником, отдавший жизнь, защищая природу и людей страны.
- Он обладал большим опытом работы пилотом в Испании и даже получил признание за мастерство в деле всей своей жизни.