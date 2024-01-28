Вблизи бельгийского города Спа разбился небольшой самолет. На борту находились двое пассажиров.

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Самолет врезался в автомобиль

Туристический самолет пытался взлететь, но не смог. Маневр был усложнен сильным ветром. Самолет врезался в автомобиль, припаркованный вдоль трассы Спа– Франкоршем.

И самолет, и авто вспыхнули. Пассажиры самолета погибли.

В то же время водитель автомобиля вышел из своего транспортного средства, когда произошла авария. Это и спасло ему жизнь.

На месте происшествия работали экстренные службы. На время расследования национальная дорога закрыта для движения, а аэродром останется закрытым до 29 января.

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