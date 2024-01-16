Инцидент произошел возле аэропорта Пангилемо, когда самолет Turbo Trush врезался в электрические кабели и автомобили. Пилот, 59-летний Фернандо Соланс из Испании, погиб на месте, оставив глубокий след в сердцах коллег и знавших его людей.

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Падение самолета и смерть пилота

Фернандо Соланс – именно так звали 59-летнего погибшего пилота. В Национальной лесной корпорации Чили его назвали "мучеником, отдавшим жизнь, защищая природу и людей страны".

Он обладал большим опытом работы пилотом в Испании и даже получил признание за мастерство в деле всей своей жизни.

Фернандо был основным пилотом в Испании с огромным опытом. Он получил сильные ожоги во время аварии,

– сказал Кристиан Литтл, исполнительный директор корпорации.

В настоящее время организация активно сотрудничает с органами власти по расследованию причин аварии. Литтл отметил, что, вероятно, самолет разбился из-за технической неисправности, но выводы делать еще рано.

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Обратите внимание! Президент Чили Габриеле Борик выразил соболезнования семье погибшего пилота, отметив важность его миссии в борьбе с лесными пожарами.

Расследование продолжается

Разбившийся самолет принадлежал авиакомпании Air Andes SPA и выполнял задачи для Национальной лесной корпорации. Он упал на дорогу, столкнувшись с транспортными средствами.

Эта трагедия стала напоминанием о рисках, которые могут повлечь за собой летательные аппараты, и об огромной цене, которую иногда приходится платить за сохранение природы и человеческих жизней.

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Вспомним, что на днях, а именно 14 января вечером, российский самолет А-50 совершил "жесткую посадку" над Азовским морем. Впоследствии стало известно, что его ликвидировали Силы обороны нашего государства.