Інцидент трапився біля аеропорту Пангілемо, коли літак Turbo Trush врізався в електричні кабелі та автомобілі. Пілот, 59-річний Фернандо Соланс з Іспанії, загинув на місці, залишивши глибокий слід у серцях колег та людей, що його знали.
Дивіться також Одеське коріння та "Макрон-юніор": хто такий Габріель Атталь і чи стане він президентом Франції
Падіння літака та смерть пілота
Фернандо Соланс – саме так звали 59-річного загиблого пілота. У Національній лісовій корпорації Чилі його назвали "мучеником, який віддав життя, захищаючи природу та людей країни".
Він мав великий досвід роботи пілотом в Іспанії та навіть отримав визнання за майстерність у справі всього свого життя.
Фернандо був головним пілотом в Іспанії з великим досвідом. Він отримав сильні опіки під час аварії,
– сказав Крістіан Літтл, виконавчий директор корпорації.
Наразі організація активно співпрацює з органами влади для розслідування причин аварії. Літтл зазначив, що, ймовірно, літак розбився через технічну несправність, але висновки робити ще зарано.
У Чилі літак впав на трасу: дивіться відео Jorge Rodriguez Zanabria
Катастрофа за участі літака, що гасив пожежі в Чилі: дивіться відео Franco G.P
Розслідування триває
- Літак, що розбився, належав авіакомпанії Air Andes SPA та виконував завдання для Національної лісової корпорації. Він впав на дорожній шлях, зіткнувшись з транспортними засобами.
- Ця трагедія стала нагадуванням про ризики, які можуть спричинити літальні апарати, та про величезну ціну, яку іноді доводиться платити за збереження природи та людських життів.
Дивіться також Повітряні сили – "скалка" для росіян, – військовий експерт про спроби ворога бити по аеродромах
Згадаємо, що цими днями, а саме 14 січня ввечері, російський літак А-50 здійснив "жорстку посадку" над Азовським морем. Згодом стало відомо, що його ліквідували Сили оборони нашої держави.