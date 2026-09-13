В Бельгии впервые не удалось спасти раненого украинского защитника

В Бельгии в больнице скончался украинский оператор дронов Роман. Тело погибшего воина уже репатриировали в Украину.

Это первый случай, когда в Бельгии не удалось спасти украинского защитника. О трагедии написал министр обороны страны Тео Франкен в своих социальных сетях.

Что говорят в Бельгии?

Чиновник рассказал, что военного доставили с серьезными ожогами. До этого бельгийские врачи успешно спасали жизни десятков украинских бойцов с тяжелыми травмами.

Прощай, Роман. Слава героям,

– написал Франкен.

Отметим, что Бельгия на протяжении войны принимает на лечение и реабилитацию украинских военнослужащих с серьезными ранениями.

Ранее, 10 сентября, в Новоархангельской общине Кировоградской области простились с военнослужащим Сергеем Мельником. Защитник считался пропавшим без вести с 30 мая 2024 года, однако однако недавно подтвердили информацию о его гибели. Сергей Мельник служил в должности наводчика-оператора механизированной роты 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.