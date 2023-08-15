Российские СМИ пишут, что в подземном переходе в Белгороде положили голубо-желтую плитку. Почти сразу же ее срочно начали демонтировать. 24 Канал.

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Реставрация пошла не по плану

Согласно плану, переход "Родина" должны были отреставрировать в светло-голубых цветах в тон к флагу Белгорода.



В Белгороде неудачно положили плитку / Фото из телеграмм-каналов

Однако что-то пошло не так и рабочие положили там голубо-желтую плитку. На столь опасное сочетание обратили внимание в соцсетях, поэтому это интерьерное решение пришлось срочно откорректировать. Плитку уже начали демонтировать.

В России появился украинский флаг

23 августа еще в 2021 году, на день Государственного флага Украины, в центре столицы России в небо на шарах запустили огромный украинский флаг. Соответствующее видео было обнародовано в социальных сетях.

Кто именно поднял в воздух сине-желтый флаг, пока неизвестно, но это и не принципиально. Важно то, что это произошло под носом у оккупантов и напомнило им о величии украинского государства.

Интересно также, что взлет в небо государственного флага Украины можно было увидеть из Кремля.