В российском городе вспыхнули машины и есть уничтоженные и поврежденные дома. Губернатор Белгородщины Гладков не сообщал о последствиях взрывов.
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Какова ситуация на Белгородщине
Российские телеграмм-каналы рассказали о последствиях. В частности, в результате российской ПВО, которая работает над жилыми домами:
- вспыхнули машины на бульваре Юности. Россияне писали, что якобы там горит "Газель";
- еще несколько авто горят на Есенина, в доме напротив выбило окна;
- в районе Раздобаркина горел дом;
- в районе Буденного во дворе горело несколько машин;
- на улице Щорса "прилетело" в многоэтажку.
В Белгороде на бульваре Юности пожар: смотрите видео
В Белгороде в результате работы российской ПВО вспыхнул пожар: смотрите видео
Очередной пожар в Белгороде: смотрите видео
Обычный дом в Белгороде. Кроме этого сообщается о неопределенном количестве денацифицированных Путиным автомобилей,
– уточнил телеграм-канал "Оперативный ВСУ".
Власти региона еще не оценивали последствия работы их ПВО.