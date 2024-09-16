В российском городе вспыхнули машины и есть уничтоженные и поврежденные дома. Губернатор Белгородщины Гладков не сообщал о последствиях взрывов.

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Какова ситуация на Белгородщине

Российские телеграмм-каналы рассказали о последствиях. В частности, в результате российской ПВО, которая работает над жилыми домами:

вспыхнули машины на бульваре Юности. Россияне писали, что якобы там горит "Газель";

еще несколько авто горят на Есенина, в доме напротив выбило окна;

в районе Раздобаркина горел дом;

в районе Буденного во дворе горело несколько машин;

на улице Щорса "прилетело" в многоэтажку.

В Белгороде на бульваре Юности пожар: смотрите видео

В Белгороде в результате работы российской ПВО вспыхнул пожар: смотрите видео

Очередной пожар в Белгороде: смотрите видео

Обычный дом в Белгороде. Кроме этого сообщается о неопределенном количестве денацифицированных Путиным автомобилей,

– уточнил телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Власти региона еще не оценивали последствия работы их ПВО.