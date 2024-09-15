Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что на территории России есть большое количество целей, которые украинские силы смогут поразить дальнобойным западным оружием. Россияне, как бы ни старались, не смогут все их защитить.

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Потеряли много возможностей

В России большое количество аэродромов расположены на расстоянии 300 километров от границы с Украиной. Россияне уже потеряли определенное количество аэродромов, в частности, в оккупированном Крыму.

Также они потеряли много возможностей насыщать свои аэродромы в прифронтовой зоне в больших масштабах, однако враг все равно их использует.

Это связано прежде всего с тактико-техническими характеристиками армейской авиации. Вертолет, в частности, Ка-52 или штурмовой, который поддерживает наземные силы, имеет дальность полета примерно 450 – 500 километров. Штурмовая армейская авиация – Су-24, Су-25 – примерно в пределах 600 километров,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Россияне делают акцент на мобильность армейской авиации, ведь иначе ее сбивают Вооруженные Силы Украины. Самолетам и вертолетам приходится прятаться от систем радиоэлектронной борьбы, для того, чтобы обойти системы противовоздушной обороны, и избегать поражения из наземных ПЗРК.

Поэтому Россия не сможет переместить в глубину своей территории аэродромы и перебросить туда авиацию. Тогда эта авиация потеряет мобильность, особенно та, что поддерживает наземные силы,

– объяснил Тимочко.

Кроме того, каждый аэродром, как правило, – технологический пункт. Для управления авиацией, координированием, слаживанием нужно большое количество инженерного обеспечения, специально подготовленных специалистов, работников.

Также аэродром – это сеть подземных складских помещений, которые должны быть защищенными от ракетных ударов. Как правило, часть боекомплекта хранится вблизи аэродрома.

Россиянам придется защищать аэродромы в глубине своей территории. Для этого нужно подтянуть туда системы противовоздушной обороны, которые они снимут с линии фронта или с менее важных объектов.

Обратите внимание! Издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия якобы переместила 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия дальнобойных ракет, в частности, ATACMS. Соответственно, сейчас использование Украиной этих ракет будет иметь минимальный эффект.

Тот, кто запустил тезис о том, что Россия "перевела все аэродромы и поэтому удары дальнобойными ракетами уже неактуальны", на самом деле прикрывает какую-то политическую договоренность. Если речь идет о США, то возможно это связано с предвыборными процессами,

– отметил Иван Тимочко.

Также, по его мнению, предостережение относительно использования Украиной дальнобойных ракет может быть связано с тем, что некоторые западные партнеры не имеют возможностей выпускать их массово. Если получим разрешение на их применение и начнем активно ими бить по России, союзники вероятно опасаются, что не смогут наладить регулярные поставки.

В то же время в глубине России, кроме аэродромов, есть много важных объектов, которые смогут поражать ВСУ дальнобойными ракетами. В частности, стратегические резервы топлива, склады, командные пункты оперативно-стратегического уровня и тому подобное.