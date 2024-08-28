Поэтому оккупанты могут дальше использовать эти аэродромы. Такое мнение 24 Каналу озвучил авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

К теме Операция в Курской области является рискованной, Украине нужны ATACMS, – AP

Враг будет рисковать до последнего

Анатолий Храпчинский считает, что Россия до последнего будет пытаться применять эти аэродромы. Ведь для поддержки наступления на временно оккупированных территориях Украины врагу нужна авиация.

Это мы видим по попыткам и дальше применять самолеты. Продолжаются сбития самолетов со стороны Сил обороны Украины. Поэтому я думаю, что они до последнего будут рисковать близким расположением этих аэродромов и наличием самолетов,

– предположил он.

Что об этом известно

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию The Wall Street Journal, что с тех пор как Украина начала получать ATACMS, Россия переместила 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия этих ракет. По его словам, сейчас запуск ATАCMS будет иметь якобы "минимальное влияние" на территорию страны-агрессорки.

В то же время он предположил, что, скорее всего, Украина будет иметь больше успеха с беспилотниками, которые использует для поражения целей в России в последние месяцы.