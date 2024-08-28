Тому окупанти можуть далі використовувати ці аеродроми. Таку думку 24 Каналу озвучив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

До теми Операція в Курській області є ризикованою, Україні потрібні ATACMS, – AP

Ворог ризикуватиме до останнього

Анатолій Храпчинський вважає, що Росія до останнього намагатиметься застосовувати ці аеродроми. Адже для підтримки наступу на тимчасово окупованих територіях України ворогу потрібна авіація.

Це ми бачимо по спробах і далі застосовувати літаки. Продовжуються збиття літаків з боку Сил оборони України. Тому я думаю, що вони до останнього будуть ризикувати близьким розташуванням цих аеродромів та наявністю на них літаків,

– припустив він.

Що про це відомо

Американський чиновник на умовах анонімності розповів виданню The Wall Street Journal, що з того часу, як Україна почала отримувати ATACMS, Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіуса дії цих ракет. За його словами, наразі запуск ATACMS матиме нібито "мінімальний вплив" на територію країни-агресорки.

Водночас він припустив, що, найімовірніше, Україна матиме більше успіху з безпілотниками, які використовує для ураження цілей у Росії в останні місяці.