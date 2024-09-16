У російському місті спалахнули машини та є знищені та пошкоджені будинки. Губернатор Бєлгородщини Гладков не повідомляв про наслідки вибухів.
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Яка ситуація на Бєлгородщині
Російські телеграм-канали розповіли про наслідки. Зокрема, внаслідок російської ППО, яка працює над житловими будинками:
- спалахнули машини на бульварі Юності. Росіяни писали, що нібито там горить "Газель";
- ще декілька авто горять на Єсєніна, в будинку навпроти вибило вікна;
- в районі Роздобаркіна горів будинок;
- в районі Будьонного у дворі горіло декілька машин;
- на вулиці Щорса "прилетіло" в багатоповерхівку.
У Бєлгороді на бульварі Юності пожежа: дивіться відео
У Бєлгороді внаслідок роботи російської ППО спалахнула пожежа: дивіться відео
Чергова пожежа у Бєлгороді: дивіться відео
Звичайний будинок у Бєлгороді. Окрім цього повідомляється про невизначену кількість денацифікованих Путіним автомобілів,
– уточнив телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
Влада регіону ще не оцінювала наслідки роботи їхньої ППО.