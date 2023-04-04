Причина этого проста – беспилотник принадлежал управлению ФСБ в Белгородской области. Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Какую компенсацию требуют сотрудники ФСБ

После сбития беспилотника, который захватчики считали якобы украинским, вместо похвалы и благодарности, они получили наказание. Вечером 30 марта захватчики заметили в небе дрон и решили сбить его с помощью служебного оружия. И им это удалось.

Уже через несколько минут на место прибыли сотрудники местного управления ФСБ. Они заявили, что беспилотник принадлежит им. В ФСБ назвали дрон "высокотехнологичной и дорогостоящей разработкой", поэтому из-за потери дрона они потребовали от захватчиков компенсацию. ФСБ требует 3 миллиона рублей.

В то же время российские СМИ сообщают, что оккупанты сбили китайский коммерческий беспилотник Raefly VT260, стоимость которого колеблется в пределах от 800 тысяч до 2 миллионов рублей.

В России "беда с беспилотниками"

В России постоянно "цветет хлопок", а сами россияне жалуются на качество беспилотников, якобы атакующих его территорию. Из-за страха перед дронами оккупанты уже разместили системы ПВО в Москве.

А в октябре вечером 3 апреля взрывы прогремели в Брянской области. Российские СМИ сообщили, что якобы украинский беспилотник повредил здание военкомата в Севском районе.

Местные власти традиционно обвинили ВСУ в атаке и заявили, что пострадавших в результате этого нет.