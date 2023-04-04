Причина цього проста – безпілотник належав управлінню ФСБ у Бєлгородській області. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Яку компенсацію вимагають співробітники ФСБ

Після збиття безпілотника, який загарбники вважали нібито українським, замість похвали та подяки, вони отримали покарання.Увечері 30 березня загарбники помітили у небу дрон і вирішили збити його за допомогою службової зброї. І їм це вдалося.

Уже через лічені хвилини на місце прибули співробітники місцевого управління ФСБ. Вони заявили, що безпілотник належить їм.ФСБшники назвали дрон "високотехнологічною та дорогою розробкою", тому через втрату дрона вони почали вимагати від загарбників компенсацію. ФСБ вимагає 3 мільйони рублів.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що окупанти збили китайський комерційний безпілотник Raefly VT260 вартість якого коливається в межах від 800 тисяч до 2 мільйонів рублів.

У Росії "біда з безпілотниками"

У Росії постійно "цвіте бавовна", а самі росіяни скаржаться на якість безпілотники, які нібито атакують її територію. Через страх перед дронами окупанти вже розмістити системи ППО в Москві.

А ост увечері 3 квітня вибухи пролунали у Брянській області. Російські ЗМІ повідомили, що буцімто український безпілотник пошкодив будівлю військкомату у Севському районі області.

Місцева влада традиційно звинуватила ЗСУ в атаці й заявила, що постраждалих унаслідок цього немає.