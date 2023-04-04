Росіяни одразу ж почали скаржитися на безпілотники та звинувачувати в атаці Україну. Інформацію про інцидент розповсюдили російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
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У Брянській області – "бавовна"
Близько 22:30 у Брянській області повідомили про вибухи. У Севському районі безпілотник нібито пошкодив будівлю районного військкомату.
Глава регіону Алєксандр Богомаз традиційно звинуватив в атаці Збройні Сили України. За його словами, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Чиновник не уточнив адреси, однак у російських ЗМІ зазначили, що військкомат Севського району розташований на вулиці Енгельса в місті Севську – приблизно 140 кілометрів на південь від Брянська в бік кордону з Україною.
Через деякий час ще один безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій біля будівлі МВС. За словами Богомаза, постраждалих унаслідок цієї атаки також немає.
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Коротко про останню "бавовну" в Росії
- У Ростові-на-Дону 29 березня було гучно – жителі чули звук, схожий на вибух. Однак російська влада знову почала розповідати казки про "перехід літака на гіперзвук".
- Росіяни одразу почали розганяти паніку в мережі. Зокрема, писали, що в одній частині міста тремтіли шибки, а на лівому березі спрацювала сигналізація біля автомобілів.
- У неділю, 26 березня, у Тульській області Росії також були вибухи. Внаслідок "бавовни" утворилась глибока вирва та постраждали декілька житлових будинків.