Зарабатывали на "уклонистах": в Белой Церкви задержали организаторов преступной схемы

В Белой Церкви Киевской области разоблачили еще одну схему уклонения от мобилизации. В рамках этого задержали трех человек, которые помогали военнообязанным избегать призыва благодаря поддельным документам.

Всем троим уже сообщили о подозрении. Об этом пишет Служба безопасности Украины. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Кого задержали в Белой Церкви и почему?

По данным следствия, фигуранты за взятки помогали военнообязанным избегать мобилизации, "аннулируя" повестки и снимая их с розыска и воинского учета. Также они могли оформлять им фиктивную "бронь".

Согласно обнародованной информации, соответствующую схему организовали инструктор одного из отделов Белоцерковского территориального центра комплектования и его бывший коллега, который сейчас служит в Черниговской области.

Для реализации схемы они привлекли сообщника – заместителя директора критически важной компании, занимающейся изготовлением спецодежды и тактической обуви. Установлено, что он занимался фиктивным оформлением уклонистов на работу на свое предприятие для оформления "бронирования",

– говорится в сообщении.

Впрочем, фактически "оформленные" работники на месте работы не появлялись. Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали подозреваемых во время получения очередной взятки за снятие лица с розыска.

"Во время обысков в домах, авто и на местах работы дельцов изъяты мобильные телефоны и документы с доказательствами махинаций. Также обнаружены наличные, полученные преступным путем", – добавляют правоохранители в публикации.

Подозреваемым уже сообщили о подозрениях по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.

Сейчас правоохранители направили в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. По данным СБУ, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Кстати. Ранее пресс-служба Киевской прокуратуры в комментарии 24 Канала подтвердила, что Департамент стратегических расследований Нацполиции и СБУ проводят обыски в ТЦК в Белой Церкви.

Что говорят в ТЦК?

На фоне сообщений о задержании вышеупомянутых лиц в Киевском областном ТЦК и СП заявили, что полностью сотрудничают с правоохранителями, предоставляя всю необходимую информацию и материалы для расследования.

Руководство Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки осуждает любые проявления коррупции, превышение служебных полномочий или действия, которые могут дискредитировать военную службу и подрывают доверие общества. Подобное поведение несовместимо с ценностями и принципами, которыми руководствуются Вооруженные Силы Украины,

– заявили там.

Другие подобные разоблачения в Украине

Недавно правоохранители задержали участников преступной схемы, которые "отмывали" деньги с оборонных контрактов. Частное предприятие получило более 2,5 миллиардов гривен и должно было ремонтировать технику ВСУ.

Также ранее подобную схему с фиктивными отсрочками от мобилизации разоблачили на Закарпатье. Тогда в рамках следствия задержали председателя военно-врачебной комиссии. У мужчины изъяли более 11 миллионов гривен.

Также в апреле задержали подполковника Максима Бобровского, который занимает должность заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады. Он мог требовать взятку за перевод из одной воинской части в другую.