Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет в эфире национального маратона.

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Что известно о встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Белый дом.

Он вышел из черного внедорожника, припаркованного у входа в западное крыло здания, где работает президент США. Возле Белого дома украинского лидера встретил Дональд Трамп.

Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне / Фото AP

Два лидера пожали друг другу руки возле Западного крыла и попозировали для нескольких фотографий перед прессой.

Зеленского встретил возле Белого дома Дональд Трамп / Видео RSBN

В конце концов президенты зашли внутрь, не сказав журналистам ни слова. Также оба лидера не ответили на выкрики журналистов, которые кричали: "Что Украина получит от этого?", имея в виду соглашение о полезных ископаемых.

К слову, Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы утвердить соглашение о полезных ископаемых. Также оба лидера обсудят усилия по прекращению войны России против нашей страны.