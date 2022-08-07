Культуролог Катя Тарабукина рассказала, что целью выставки было прояснить, почему советская история так тяжела и полна боли. В глазах украинцев прославление СССР – совершенно неправильное.

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В последние годы в Украине уже убрали немало советских памятников. Свержение ленинов для украинцев – освобождение от пропаганды СССР. Детоталитаризм в Украине не акт вандализма.

Будучи основателем Советского Союза, Ленин стоит здесь как символ и начало кровавого режима. Мы хотим пересмотреть наследие СССР и добавить украинскую перспективу, которой часто пренебрегали,

– говорится в сообщении.

Людей также призвали делиться украинским опытом, когда в следующий раз кто-нибудь возьмется прославлять СССР.

Проект подготовили Vitsche_berlin и Pilecki-Institut. Куратор – Ева Якубовская.

В Берлине выставили ленинов в мусорных пакетах / Катя Тарабукина

В Херсоне оккупанты хотят "влепить" памятник ленину

российские захватчики отличаются неадекватной любовью к ленину. Его памятники захватчики, которые не могут похвастаться даже минимальным уровнем культуры, лепят во временно оккупированных городах и селах Украины.

Во временно оккупированном Херсоне враг цинично рушит памятник Героям Небесной Сотни. В Херсонской ОВА уже посоветовали россиянам не тратить время на то, чтобы "притянуть в Херсонскую область памятник ленину или екатерине". Когда город освободят от оккупантов, эти памятники последуют за российским кораблем.

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