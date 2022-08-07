Культурологиня Катя Тарабукіна розповіла, що метою виставки було прояснити, чому радянська історія – така важка й сповнена болю. В очах українців прославлення СРСР – абсолютно неправильне.

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Упродовж останніх років в Україні вже прибрали чимало радянських пам'ятників. Повалення ленінів для українців – звільнення від пропаганди СРСР. Детоталітаризм в Україні не є актом вандалізму.

Бувши засновником Радянського Союзу, Ленін стоїть тут як символ і початок кривавого режиму. Ми хочемо переглянути спадщину СРСР і додати українську перспективу, якою часто нехтували,

– мовиться у повідомленні.

Людей також закликали ділитися українським досвідом, коли наступного разу хтось візьметься прославляти СРСР.

Проєкт підготували Vitsche_berlin та Pilecki-Institut. Кураторка – Єва Якубовська.

У Берліні виставили ленінів у сміттєвих пакетах / Катя Тарабукіна

У Херсоні окупанти хочуть "вліпити" пам'ятник леніну

російські загарбники відрізняються неадекватною любов'ю до леніна. Його пам'ятники загарбники, які не можуть похвалитися навіть мінімальним рівнем культури, ліплять у тимчасово окупованих містах та селах України.

У тимчасово окупованому Херсоні ворог цинічно руйнує пам'ятник Героям Небесної Сотні. У Херсонській ОВА вже порадили росіянам не витрачати час на те, щоб "притягнути на Херсонщину пам'ятник леніну або єкатєріні". Коли місто звільнять від окупантів, ці пам'ятники підуть вслід за російським кораблем.

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