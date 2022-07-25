Так стиралося обличчя Києва

І довгі роки, їдучи з Лівого берега додому, я відверталась, щоб не бачити, як рухнув, розвалений людиноподібним чудовиськом з Лаврську дзвіницю заввишки, з усіх своїх божественно гармонійних пропорцій той розкішний, ван-Вестерфельдівський краєвид Правого берега, котрий у Шевченка точно передано словами "мов на небі висить / святий Київ наш великий".

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Досконале поєднання унікального ландшафту (зарослих садами / парками кучерявих гір над рікою) із лініями й формами сакральної архітектури (те, за що ми так любимо Швейцарію: коли архітектура додатково вшляхетнює пейзаж, який і сам собою вражає до збивання подиху).

Такий краєвид, донесений до 1981 року наживо з усіх старовинних гравюр і оспіваний десятками геніїв різних часів і народів, мав би бути взятий під охорону ЮНЕСКО як культурна спадщина людства, але, звісно ж, не тоді, коли у вас в місті править "русскій мір", націлений на те, щоб ніякої спадщини вам не лишити взагалі, а ту, що лишиться, оголосити своєю.

Брежнєвський перформанс

Я пам'ятаю, як Брежнєв приїздив "відкривати Бабу" і всі міські підприємства й навчальні заклади вигнали на 5 годин стояти вздовж траси від вокзалу до того самого пагорба з прапорами й транспарантами, і пики Брежнєва зі Щербицьким на якомусь їхньому "папамобілі" над натовпом теж пам'ятаю – і не забуду, і не прощу…

І ще мені завжди боліло, що роки минають, а ця Вікторія Лєонідовна Видубєцкая (авжеж, її й так звали) стоїть – і от, виросте покоління, для якого вона вже буде "частина рідного пейзажу". І так воно й сталося.

Певна річ, її треба зносити. Не знаю коли, не знаю, як.

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Війна "совка" із древністю

Подейкували (бо після того помпезного відкриття всі 1980-ті під нею не вщухали "ремонтні роботи"), ніби на тому пагорбі лишались якісь дуже давні фундаменти якогось капища з княжих (чи й давніших) часів, і коли їх під час спорудження бабиська знищено, то, даруйте мимовільний каламбур, "пішла вода в хату", бо ті фундаменти буцім закривали вихід підземним водам.

Не знаю, наскільки це правда, а наскільки міська леґенда, але й без леґенд зрозуміло, що перебудова цього "священного пагорба" має бути з усіх сторін складним і затратним інженерним проєктом, на який час оголошувати міжнародні конкурси.

Так ось, я дуже хочу дожити до тих часів, коли на мосту через Дніпро мені більше не треба буде відвертатися.

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