Так стиралося обличчя Києва
І довгі роки, їдучи з Лівого берега додому, я відверталась, щоб не бачити, як рухнув, розвалений людиноподібним чудовиськом з Лаврську дзвіницю заввишки, з усіх своїх божественно гармонійних пропорцій той розкішний, ван-Вестерфельдівський краєвид Правого берега, котрий у Шевченка точно передано словами "мов на небі висить / святий Київ наш великий".
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Досконале поєднання унікального ландшафту (зарослих садами / парками кучерявих гір над рікою) із лініями й формами сакральної архітектури (те, за що ми так любимо Швейцарію: коли архітектура додатково вшляхетнює пейзаж, який і сам собою вражає до збивання подиху).
Такий краєвид, донесений до 1981 року наживо з усіх старовинних гравюр і оспіваний десятками геніїв різних часів і народів, мав би бути взятий під охорону ЮНЕСКО як культурна спадщина людства, але, звісно ж, не тоді, коли у вас в місті править "русскій мір", націлений на те, щоб ніякої спадщини вам не лишити взагалі, а ту, що лишиться, оголосити своєю.
Брежнєвський перформанс
Я пам'ятаю, як Брежнєв приїздив "відкривати Бабу" і всі міські підприємства й навчальні заклади вигнали на 5 годин стояти вздовж траси від вокзалу до того самого пагорба з прапорами й транспарантами, і пики Брежнєва зі Щербицьким на якомусь їхньому "папамобілі" над натовпом теж пам'ятаю – і не забуду, і не прощу…
І ще мені завжди боліло, що роки минають, а ця Вікторія Лєонідовна Видубєцкая (авжеж, її й так звали) стоїть – і от, виросте покоління, для якого вона вже буде "частина рідного пейзажу". І так воно й сталося.
Певна річ, її треба зносити. Не знаю коли, не знаю, як.
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Війна "совка" із древністю
Не знаю, наскільки це правда, а наскільки міська леґенда, але й без леґенд зрозуміло, що перебудова цього "священного пагорба" має бути з усіх сторін складним і затратним інженерним проєктом, на який час оголошувати міжнародні конкурси.
Так ось, я дуже хочу дожити до тих часів, коли на мосту через Дніпро мені більше не треба буде відвертатися.
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