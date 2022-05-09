После шествия все плакаты оказались в одном месте – на помойке. Фотодоказательство обнародовал телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

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На обнародованном кадре видно, как портреты погибших в Украине россиян лежат на помойке. Интересно, что на портретах не указаны годы жизни оккупантов, однако присутствует свастика в виде буквы Z.



Портреты погибших в Украине россиян лежат на мусорке / Фото "Оперативный ВСУ"

Как прошло шествие "Бессмертного полка" в этом году

Шествие "Бессмертного полка" – сакральное действо россиян, окончательно утратившее свою важность в глазах ее основателей. То во время шествия люди держали портреты Сталина, то искали наемников за 150 – 250 рублей в час, чтобы постояли с фото.

Последней каплей российского цинизма стало предложение воронежского губернатора Александра Гусева приходить на мероприятие с портретами оккупантов, погибших во время вторжения в Украину.

Вот так дешево и цинично завершилось то, что 10 лет назад основали три журналиста из Томска – Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Они предложили местным жителям выйти на улицы города в день победы и пройти с фотографиями своих родственников, воевавших в 1941 – 1945 годах,

– пишет телеграм-канал SPRAVDI.

Как прошел парад в Москве

9 мая 2022 года в Москве прошел парад на Красной площади. Вопреки прогнозам аналитиков, Владимир Путин не объявил ни всеобщую мобилизацию, ни войну Украине вместо так называемой "спецоперации". В то же время, российский диктатор особых побед на "параде на костях" в Москве продемонстрировать не смог. Подавленный поражением тот вяло выступил перед своими гражданами.

На Красную площадь стащили остатки техники и личного состава, чтобы показать мнимую помпезность. Это действо также можно назвать "парадом позора" или праздником на костях. Действием недовольны и сами оккупанты. В перехваченных СБУ разговорах они говорят, что парад "позорный, а работы нет".

К слову, авиашоу в небе не было – ни в Москве, ни в других городах. Официальная причина, которую сообщили россиянам, плохая погода. Поскольку в большинстве крупных городов солнечно, это наталкивает на определенные размышления. Дело в том, что все понимают, на самом деле из-за потерь в Украине государству-агрессору, вероятно, уже нечего показывать.