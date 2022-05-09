Після ходи усі плакати опинилися в одному місці – на смітнику. Фотодоказ оприлюднив телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Важливо Повертаються лише поранені або загиблі: у Кремлі продовжили відрядження окупантам ще на 3 місяці

На оприлюдненому кадрі видно, як портрети загиблих в Україні росіян лежать на смітнику. Цікаво, що на портретах не вказані роки життя окупантів, однак присутня свастика у вигляді літери Z.



Портрети загиблих в Україні росіян лежать на смітнику / Фото "Оперативний ЗСУ"

Як минула хода "Безсмертного полку" цьогоріч

Хода "Безсмертного полку" – сакральне дійство росіян, остаточно втратила свою важливість в очах її засновників. То під час ходи люди тримали портрети Сталіна, то шукали найманців за 150 – 250 рублів за годину, щоб постояли з фото.

Останньою краплею російського цинізму стала пропозиція воронезького губернатора Олександра Гусєва приходити на захід із портретами окупантів, які загинули під час вторгнення в Україні.

Ось так дешево і цинічно завершилося те, що 10 років раніше заснували три журналісти з Томська – Сергій Лапенков, Сергій Колотовкін та Ігор Дмитрієв. Вони запропонували місцевим жителям вийти на вулиці міста у день перемоги та пройти із фотографіями своїх родичів, що воювали у 1941 – 1945 роках,

– пише телеграм-канал SPRAVDI.

Як минув парад у Москві

9 травня 2022 року у Москві пройшов парад на Червоній площі. Всупереч прогнозам аналітиків, Володимир Путін не оголосив ані загальну мобілізацію, ані війну Україні замість так званої "спецоперації". Водночас російський диктатор особливих перемог на "параді на кістках" у Москві продемонструвати не зміг. Пригнічений поразкою той мляво виступив перед своїми громадянами.

На Червону площу стягнули залишки техніки та особового складу, щоб показати уявну помпезність. Це дійство також можна назвати "парадом ганьби" або святом на кістках. Дійством не задоволені і самі окупанти. У перехоплених СБУ розмовах вони кажуть, що парад "позорний, а роботи немає".

До слова, авіашоу у небі не було – ні в Москві, ні в інших містах. Офіційна причина, яку повідомили росіянам, погана погода. Оскільки у більшості великих міст – сонячно, це наштовхує на певні роздуми. Річ у тім, що всі розуміють, насправді через втрати в Україні держава-агресорка, ймовірно, вже не має що показувати.