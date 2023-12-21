Об этом заявил спикер Минобороны Илларион Павлюк, присутствовавший во время интервью министра для BILD. Он убеждает, что слова Умерова исказили.
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Павлюк отметил, что министр действительно говорил об освобождении полуострова, но не указывал временных рамок.
Он не утверждал, что деоккупация состоится именно в следующем году. Более того, министр избегал каких-либо прогнозов по освобождению, хотя журналисты пытались получить их от него,
– отметил Павлюк.
Так, по словам спикера Минобороны, Умеров лишь четко отметил: "Крым будет освобожден из оккупации 100%. Это наша стратегическая цель".
А вот тот факт, что это будет сделано уже в следующем году – министр не отмечал.
Что случилось
21 декабря газета-таблоид Bild опубликовала интервью с министром обороны Украины Рустамом Умеровым, в котором тот якобы заявил, что Украина освободит оккупированный россиянами Крым в 2024 году, потому что это стратегическая цель нашего государства.
И, мол, он уверен в этом на все 100%.
Освобождение Крыма
- Ранее в СБУ отмечали, что в следующем году одной из сфер внимания ведомства будет Крым и Черное море, украинские спецназовцы продолжат операции на полуострове.
- В то же время цель Службы – увеличить количество ударов не только по временно оккупированным территориям, но и по России.
- Заметим, что новости о "прилетах" по базам врага и на захваченных территориях и по России уже достаточно. Едва ли не каждый день партизаны сообщают о "хлопке", пожарах и потерях врага.