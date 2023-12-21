Про це заявив речник Міноборони Ілларіон Павлюк, який був присутній під час інтерв'ю міністра для BILD. Він переконує, що слова Умєрова перекрутили.
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Павлюк зазначив, що міністр і дійсно говорив про звільнення півострова, але не вказував часових рамок.
Він не стверджував, що деокупація відбудеться саме наступного року. Ба більше, міністр уникав будь-яких прогнозів щодо звільнення, хоча журналісти намагалися отримати їх від нього,
– зазначив Павлюк.
Так, за словами речника Міноборони, Умєров лише чітко зазначив: "Крим буде звільнено 100%. Це наша стратегічна мета".
А ось той факт, що це буде зроблено уже наступного року – міністр не зазначав.
Що сталось
21 грудня газета-таблоїд Bild опублікувала інтерв'ю з міністром оборони України Рустамом Умєровим, у якому той нібито заявив, що Україна звільнить окупований росіянами Крим у 2024 році, бо це стратегічна мета нашої держави.
І мовляв, він упевнений у цьому на усі 100%.
Звільнення Криму
- Раніше в СБУ наголошували, що у наступному році однією зі сфер уваги відомства буде Крим і Чорне море, українські спецпризначенці продовжать операції на півострові.
- Водночас мета Служби – збільшити кількість ударів не лише по тимчасово окупованих територіях, але й по самій Росії.
- Зауважимо, що наразі новини про "прильоти" по базах ворога і на захоплених територіях і по Росії уже достатньо. Ледь не щодня партизани повідомляють про "бавовну", пожежі та втрати ворога.