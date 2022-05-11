Об этом для 24 канала сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Относительно освобождения Херсона, он отметил, что стоит вопрос в цене этого наступления.

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"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением" , – отметил советник.

Не смогут атаковать жилые кварталы Харькова

По словам Андрусива, даже сейчас мы видим результат поставки оружия. В частности, украинские военные проводят контрнаступления под Харьковом.

Это очень правильно, потому что это контрнаступление позволяет отодвинуть россиян от Харькова и они больше не смогут из артиллерии обстреливать жилые кварталы.

– объяснил советник.

Украина может перерезать оккупантам тылы

Андрусов считает ключевой целью россиян в войне – оцепить наши войска в Операции Объединенных сил. Он сказал, что на сегодняшний день не видит в них для этого достаточно сил. Кроме этого, у оккупантов также большая проблема возникла на севере Харьковской области. Оттуда защитники им будут угрожать, потому что могут перерезать тылы.

"Поэтому россияне, наоборот, будут оттягивать свои силы, чтобы сдерживать нас там. На сегодняшний день я такой способности у них не вижу, хотя они фактически применили все, что у них было и особо ощутимых результатов они не достигли", – рассказал советник.

Как сейчас россияне захватывают территории

Андрусив объяснил, что продвижение оккупанты достигают ценой стирания населенных пунктов, когда уже украинским солдатам даже негде обороняться. Это занимает у рашистов недели и просто физически они так воевать не могут долго. Поэтому он ожидает, что через неделю или 10 дней они изменят свою тактику.

Я это называю ползучей оккупацией. Они перестанут атаковать по всем фронтам, а будут сосредотачиваться на каждом отдельно и медленно,

– сказал он.

Придумают себе победу

Советник добавил, что россияне точно уже отказались от каких-либо захватов Украины. Кроме этого, по его словам, в ближайшее время они еще откажутся от сухопутных коридоров в Приднестровье и фактически до конца мая сосредоточатся на тех рубежах, которые они захватили.

"Их логика такова, что удерживаем захваченное и будем выдавать это за победу", – добавил Андрусов.

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