Генерал Зунига, которого накануне отправили в отставку после критики экс-президента Боливии Моралеса, заявил, что стремился "вернуть родину" и призвал "перестать унижать боливийскую армию".

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Как происходил штурм

Военные части под командованием генерала Хуана Хосе Зуниги вечером среды, 26 июня, собрались на центральной площади Пласа Мурильо, где расположены президентский дворец и Конгресс.

Впоследствии бронемашина протаранила двери президентского дворца, а внутрь ворвались солдаты.

Сегодня страна сталкивается с попыткой государственного переворота. Сегодня страна снова сталкивается с интересами, направленными на то, чтобы демократия в Боливии была прервана,

– сказал президент Боливии.

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Генерала уже задержали

Президент Луис Арсе раскритиковал попытку "государственного переворота" против правительства и призвал к международной поддержке.

Впоследствии местный телеканал Bolivia Tv сообщил, что президент Боливии провел переговоры с генералом Зунигой.

В результате боливийские вооруженные силы отошли из президентского дворца в Ла-Пасе, а генерала арестовали.

В президентском дворце новый военный командир Хосе Вилсон Санчесу присягнул действующему президенту и призвал военных к восстановлению спокойствия и порядка.

