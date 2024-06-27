Генерал Зуніга, якого напередодні відправили у відставку після критики експрезидента Болівії Моралеса, заявив, що прагнув "повернути батьківщину" і закликав "перестати принижувати болівійську армію".

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Як відбувався штурм

Військові частини під командуванням генерала Хуана Хосе Зуніги ввечері середи, 26 червня, зібралися на центральній площі Пласа Мурільйо, де розташовані президентський палац та Конгрес.

Згодом бронемашина протаранила двері президентського палацу, а всередину увірвалися солдати.

Сьогодні країна стикається зі спробою державного перевороту. Сьогодні країна знову стикається з інтересами, спрямованими на те, щоб демократію в Болівії було перервано,

– сказав президент Болівії.

Євросоюз засудив спробу держперевороту в Болівії і висловив солідарність з урядом країни

Генерала вже затримали

Президент Луїс Арсе розкритикував спробу "державного перевороту" проти уряду і закликав до міжнародної підтримки.

Згодом місцевий телеканал Bolivia Tv повідомив, що президент Болівії провів перемовини з генералом Зунігою.

У результаті болівійські збройні сили відійшли з президентського палацу в Ла-Пасі, а генерала заарештували.

У президентському палаці новий військовий командир Хосе Вілсон Санчесу присягнув чинному президенту і закликав військових до відновлення спокою та порядку.

